Flávio Furtado destacou na sua página de Instagram, esta sexta-feira, uma fotografia 'atrevida' onde aparece a fingir que iria dar uma palmada à colega Ana Garcia Martins, mais conhecida como 'A Pipoca Mais Doce'.

Na legenda da imagem, o comentador do 'Big Brother Famosos' citou a letra da música 'Pancadinhas de Amor', da personagem de Maria João Bastos, Liliane Marise: "Se tu portas mal, vai haver terror; Se tu portas mal, tu vais sentir dor; Se tu portas mal, ai por favor; Vou ter que te dar e tu vais levar; Pancadinhas de amor".

Logo após a partilha, foram vários os internautas que rapidamente reagiram à publicação e destacaram a polémica com Bruno de Carvalho.

"Se fosse o Bruno de Carvalho a fazer isto já era acusado de mil e uma coisas", comentou um internauta. "Ai se fosse o Bruno", reagiu outro. "Ui, se a Pipoca sem açúcar vê isso! Isso é violência na sua forma mais explícita", acrescentou outro. "Flávio, cuidado! Fazem queixa de abuso físico", escreveu outro. "Flávio, atenção à violência", pode ainda ler-se entre as muitas mensagens.

De recordar que quando Bruno de Carvalho estava no 'Big Brother Famosos' foi feita uma queixa contra si ao Ministério Público pelo seu "comportamento ameaçador" para com Liliana Almeida. A cantora desde sempre defendeu o ex-presidente do Sporting e negou qualquer "comportamento ameaçador".

