Melão recordou a mãe e o pai, sem conseguir conter a emoção, durante a conversa com Júlia Pinheiro. O cantor começou por lembrar que a progenitora "tinha um quadro clínico complicado" na altura em que estava na banda Excesso.

"Agravou-se e ao longo dos anos foi-se agravando cada vez mais", explicou, confirmando depois que "tomou conta da mãe e do pai durante praticamente 20 anos".

"Fiz questão de cuidar dela e do meu pai. Acabei por aos 20 e poucos anos ser o 'homem da casa' com muito amor. Não digo isto com orgulho, com qualquer sentimento que se possa chamar de me querer vangloriar disso. Foi mesmo amor. Só queria que eles estivessem bem, queria que a minha mãe tivesse saúde, que era a coisa mais importante da minha vida", partilhou.

"Fiz tudo o que podia até não poder fazer mais", recordou em lágrimas. "Todos, um dia, temos de passar por estas coisas", acrescentou, afirmando depois ao ver uma fotografia da mãe: "A minha mãezinha querida".

Sobre a morte do pai, depois de ter perdido a mãe, lembrou: "Em abril o meu pai parte e em maio/junho tenho o Altice Arena. Foi muito difícil. Não foi fácil, mas somos fortes e não há nada que nos manda abaixo. Enquanto cá andarmos...".

