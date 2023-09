A propósito de um espetáculo de homenagem a Luís Aleluia, que acontecerá na Casa do Artista, são vários os amigos do ator que têm vindo promover a produção, lembrando a memória do artista que morreu, de forma inesperada, aos 63 anos, no dia 23 de junho de 2023.

"É muito complicado. Como vocês sabem, foi algo inesperado e muito dramático que não é um choque para toda a gente. Ainda é difícil de digerir uma situação destas, porque nada fazia prever. É uma chamada de atenção para que nós estejamos atentos, alertas em relação a quem está ao nosso lado. Nunca se percebe quando uma pessoa está mal, porque com certeza que ele estaria mal", reflete Raposo.

"O Luís foi muito bom ator em tudo isso, porque ninguém percebeu, de facto, que poderia estar num estado tão deprimido", afirma, lembrando que o seu estado nem foi notado pela própria mulher, Zita Ferreira.

"Ele dava a entender que estava tudo bem. No próprio dia ele esteve na Casa do Artista com aqueles residentes, fez sempre as piadas dele", completa.

