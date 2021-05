Tal como sentido por toda a classe de artistas, Carla Andrino está de coração partido com a morte de Maria João Abreu. Esta sexta-feira, um dia depois da partida da atriz, a amiga e colega de longa data fez uso das redes sociais para se juntar à onda de homenagens à personalidade ímpar de quem o país se despede.

"Fiquei à tua espera, mas foste andando. Estou destroçada. Guardo o nosso abraço que aquecia a ALMA - tão apertado que se sentia o bater dos CORAÇÕES - e o olhar cúmplice que substituía qualquer palavra. Aplaudo, de pé, a tua entrega e devoção à família, aos amigos, à profissão. Beijo-te com doçura e sussurro-te ao ouvido: AMO-TE. Descansa em paz, querida", foram as palavras de Carla Andrino que comoveram os fãs nas redes sociais.

Vale recordar que as atrizes estavam atualmente a trabalhar juntas na novela 'A Serra', da SIC. Foi nos bastidores desta produção que Maria João Abreu se sentiu mal no passado dia 30 de abril.

Foi primeiramente socorrida pelo ator José Mata e levada depois para o Hospital Garcia de Orta, em Almada, onde acabou por morrer na sequência do rompimento de um aneurisma. Tinha 57 anos e deixa o marido, João Soares, e dois filhos, Miguel e Ricardo, do casamento anterior com José Raposo.

