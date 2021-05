Morreu esta quinta-feira, 13 de maio, aos 57 anos, aquela que era uma das atrizes mais queridas do grande público e da classe artística. O país e o mundo do espetáculo está devastado com a morte de Maria João Abreu.

Pelas redes sociais, somam-se as homenagens à artista numa onda de mensagens ímpar, à qual se juntou Marina Mota, colega e amiga de longa data de Maria João Abreu.

"Minha Janeca. Já gastaram as palavras meu amor...", escreveu na legenda de uma imagem na qual se lê ainda "agora abraço-te com a alma".

Marta Andrino, por sua vez, recordou a falecida atriz como uma "diva" dos palcos. "És uma força da natureza com uma alma gigantesca... há alguém neste país que não te conheça? Que não saiba dizer o teu nome? Foste tu quem construiu isso. [...] Guardo-te... a tua generosidade, talento e amor e guarda, por favor, o meu/nosso OBRIGADA", disse ainda.

Maria João Abreu perdeu a vida aos 57 anos, no Hospital Garcia de Orta, em Almada, onde estava internada desde o dia 30 de abril devido a rotura de um aneurisma cerebral.

Deixa o marido, João Soares, com quem trocou alianças em 2012, e dois filhos, Miguel e Ricardo, que nasceram do casamento anterior com José Raposo.

