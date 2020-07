Cristiano Ronaldo tem aproveitado os últimos dias para celebrar a conquista do título italiano, ao serviço da Juventus, e descansar junto da família a bordo do seu novo iate de luxo. Nas redes sociais, sucedem-se as imagens de CR7 ao lado dos quatro filhos e da namorada Georgina Rodríguez.

Aliás, foi precisamente a namorada do craque a usar esta quarta-feira a sua conta de Instagram para partilhar com os seus seguidores uma fotografia onde mostra toda a família reunida a bordo do referido barco.

"O que quer que esteja destinado a acontecer, encontrará sempre uma maneira única, mágica e maravilhosa de se manifestar", escreveu Georgina na legenda do registo, onde foi o seu biquíni fio dental um dos detalhes que mais saltou à vista ao olhar atento dos seguidores.

Eis a imagem:

