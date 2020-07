Cristiano Ronaldo celebrou este domingo o 30.º título da sua carreira. A Juventus, clube que o jogador representa atualmente, sagrou-se campeã italiana.

Um dia depois da conquista, foi junto dos seus cinco amores que o jogador português resolveu comemorar.

"A família campeã. Nada melhor do que comemorares as tuas vitórias com quem amas", escreveu o CR7 na legenda de uma fotografia onde posa a bordo do seu novo barco na companhia dos quatro filhos: Cristianinho, Alana Martina e os gémeos Eva e Mateo, e da namorada Georgina Rodríguez.

