Frederica Lima e Nuno Homem de Sá tornaram-se um dos temas em destaque na imprensa cor de rosa nacional, isto depois de, alegadamente, o ator ter deixado de ser seguido pela companheira no Instagram.

A empresária, de forma a pôr fim a todos os rumores de uma suposta crise na relação, comentou o tema e acabou por fazer uma revelação.

"Para a comunicação social que tem tentado entrar em contacto connosco por um não assunto, por favor, respeitem. Perdemos o nosso Nico, o mais velhote, e o meu Rockyto há uma semana, numa cirurgia. Estamos de luto, cheios de saudades dos nossos patudos e queremos estar sossegados", fez notar Frederica.

"Todas as minhas publicações/stories são em memória do meu Rocky, escusam de fazer filmes. Com certeza há temas mais relevantes para falarem e comentarem", terminou dizendo.



