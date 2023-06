Frederica Lima, namorada de Nuno Homem de Sá, vive um momento delicado depois de ter perdido o seu amigo de quatro patas.

"O meu menino partiu", escreveu na rede social Instagram, referindo-se ao patudo Rockyto como o seu "melhor amigo".

"[...] nunca me falhou, esteve comigo em cada sorriso, em cada lágrima, em cada vitória, em cada momento que eu só precisava de um abraço", declarou na emotiva partilha, na qual lembrou as melhores imagens ao lado do patudo.

Rockyto estreou-se na competição com a dona e sagrou-se "grande campeão de Portugal".

"Foste um leal e fiel amigo e ensinaste-me, juntamente com o meu falecido pai, o que é o amor verdadeiro e incondicional. Partiste e eu estou cheia de saudades tuas, de te abraçar, de jogar à bola contigo, de corrermos livres na praia, das nossas trocas de olhares provocadores a ver quem chega à bolinha primeiro... Oh meu bebe, fazes-me tanta falta", acrescentou.

A namorada de Nuno Homem de Sá termina a sua partilha revelando que o seu 'cãopanheiro', já com nove anos, morreu depois ter sido operado.

"Morreste, e eu morri contigo meu eterno e leal companheiro. Saudades. Meu Amigo", terminou.

