Em Paço de Arcos já se pensa no que será 2024, até porque 2023 registou um 'flop' inegável. A SIC investiu em grande em 'Papel Principal', mas os maus resultados nas audiências obrigaram Daniel Oliveira a tomar uma decisão radical: antecipar o fim das gravações e assumir, de vez, o fracasso que foi esta produção.

José Mata, um dos protagonistas da novela das 21h da SIC, esteve este sábado, dia 25 de novembro, na gala GQ MOTY Awards 2023, e perante os jornalistas não conseguiu escapar a um dos temas do momento.

O ator foi confrontado com o fim das gravações, mas assumiu uma postura de desvalorização. "Já fiz novelas que duraram seis e nove meses, um ano, com uma e duas temporadas... São coisas que acontecem, decisões da estação para as quais temos de estar preparados", fez notar primeiramente.

José Mata não esconde que adorou a história "desde o início" e considera que a razão dos maus resultados é outra: "Não sabemos quais são os gostos do público. Sabemos que isto está a mudar, o crescimento do streaming mudou muita coisa, as audiências estão a baixar... Lembro-me de há dois anos ter feito 'A Serra' e ela tinha cerca de 14% de rating, o que equivale a quase 1 milhão e 200 mil espectadores. O 'Festa é Festa', que é líder de audiências, tem agora cerca de 8% de rating. Os espectadores da televisão baixaram, é uma realidade. Claro que gostamos sempre de ser líderes de audiências e neste momento não o somos...".

Importa lembrar que a próxima novela a estrear na SIC será 'Mar Aberto'. As gravações começaram esta segunda-feira, dia 27 de novembro, e no elenco estão nomes como Sofia Ribeiro, Júlia Palha e Afonso Pimentel.

