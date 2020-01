"Dá para pôr um aparelho para endireitar a falta de noção da Cristina?", esta foi a afirmação feita em tom de brincadeira por Filomena Cautela no programa '5 Para a Meia-Noite', da RTP, que acabou a ser reproduzida na imprensa cor-de-rosa.

Tratava-se apenas de uma piada em que a apresentadora da RTP brincava com uma outra piada feita por Cristina quando esta recebeu a Ministra da Saúde, Marta Temido, no seu programa. Porém, algumas publicações resolveram replicar as palavras de Filomena acusando-a de estar a atacar a 'vizinha' da SIC.

Perante tais acusações, a estrela da RTP publicou um esclarecimento nas suas redes sociais.

"Queria só deixar bem claro para os sites de pseudo publicações que como não têm nada de jeito para partilhar se alimentam de clickbait. Eu não ataquei a Cristina Ferreira pela piada que ela fez com a ministra da saúde. Eu fiz uma piada sobre uma piada que a Cristina fez e que pelos vistos chocou muita gente, daí ter sido alvo da nossa parvoíce. Falta de noção tenho eu todos os dias com especial incidência à quinta-feira à noite e que bom que é. E Cristina, só alguém com muita paciência aguenta o escrutínio a que és sujeita. A minha vénia, caríssima", explicou Filomena.

