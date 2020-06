Filomena Cautela tem vindo a preparar-se para a despedida do '5 para a Meia-Noite' e as redes sociais são muitas vezes o palco destes momentos.

Em contagem decrescente para dizer adeus ao programa que apresentou durante anos, a figura pública acaba de receber uma notícia feliz sobre o formato, como fez questão de destacar na sua página de Instagram.

"A uma semana de encerrar provavelmente um dos capítulos mais importantes da minha vida profissional, e receber a notícia que o 5 ganha melhor talkshow numa atribuição de prémios votada pelo público pela quinta vez consecutiva obriga-me a deixar aqui, antes que isto comece a ficar demasiado lamecha e quase masturbatório (calma), já o nosso carinho por todos aqueles que durante este anos foram sim o melhor público do Mundo e estiveram connosco sempre", escreveu, esta quarta-feira, 17 d junho.

"Ainda dizer que é uma honra fazer parte de uma equipa e de todas as equipas que pegaram no 5 com a curiosa especificidade de acabarmos um talkshow de humor com guionistas mulheres, duas apresentadoras, uma realizadora mulher e tanta gente boa que tenho o privilégio de chamar amigos. Faltam dois [programas]", acrescentou de seguida.

