Com um estilo muito característico, já foram várias as vezes que o pai de Jéssica Fernandes foi destacado nas redes sociais, o que voltou a acontecer este domingo, perante mais uma gala do 'Big Brother', da TVI.

Pedro Fernandes ficou no centro das atenções na página de Instagram da apresentadora Filomena Cautela, que não resistiu em destacar uma imagem do mesmo, captada durante o programa.

"Ena ena. Malta, estou a pensar mudar a minha foto de perfil. Que dizem? Identifiquem quem precisa muito de testemunhar esta efémeride. P.S. Aquele abraço a toda a malta de barba que tem de mandar uma máscara", escreveu.

