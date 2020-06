"O '5 Para a Meia Noite' é o lugar de maior liberdade que existe na televisão é o programa mais difícil de fazer da televisão portuguesa, e não tenho dúvida do que estou a dizer", foi com esta frase que Filomena Cautela começou, na noite desta quinta-feira, aquele que foi o seu discurso de despedida do programa que há 11 anos fazia parte da sua vida.

Muitos se têm perguntado o que levou a apresentadora a deixar este que era o formato de grande sucesso da RTP1, uma questão que não ficou por responder.

"Vou sair do '5 Para a Meia Noite' porque acho que se continuasse aqui ia tornar este programa numa coisa que ele não é e acho que tenho de respeitar o legado de 11 anos que se viveu aqui. Eu tenho de lhe fazer outra coisa. Isto não é o programa da Mena, isto é o '5 Para a Meia Noite'", disse.

Seguiram-se os agradecimentos aos vários elementos que durante todos estes anos fizeram parte da sua equipa e a ajudaram a brilhar no ecrã, com destaque para uma pessoa em especial.

"Tenho de agradecer muito a uma equipa a RTP e a uma pessoa em especial, Gonçalo Madail, que há muitos, muitos anos, quando ninguém queria saber de mim para absolutamente nada, foi a única pessoa que contra toda a gente disse: 'Não, eu quero a miúda'. Portanto, Gonçalo, tudo o que eu consegui profissionalmente é graças a ti. Obrigada, não esqueço nada", referiu, sem esconder a emoção.

"O '5 Para a Meia Noite' é o lugar onde eu já fui a mulher mais feliz do mundo e a mulher mais infeliz do mundo. Não há nada como este programa na televisão e foi por isso que me mantive aqui tanto tempo", estas foram as suas palavras antes da despedida final.

Filomena Cautela disse que não ia chorar, mas a verdade é que foi impossível conter a emoção e a voz embargada ao dizer a sua última frase ao comando do programa que marcou a sua vida: "Foi o meu ultimo '5 Para a Meia Noite', obrigada a todos", e depois desta frase seguiram-se as lágrimas de um 'adeus' carregado de emoção.

Leia Também: Filomena Cautela elogia Marta Temido: "Queria pessoalmente agradecer-lhe"