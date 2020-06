As audiências da estreia do programa 'Quem Quer Ser Milionário' deixaram a apresentadora com um sorriso nos lábios.

Filomena Cautela vive uma das fases mais desafiantes da sua carreira como apresentadora. No passado sábado aconteceu a estreia do seu novo programa de televisão - 'Quem Quer Ser Milionário' - cujos resultados deixaram-na bastante feliz. "Peeps coisas importantes :1. Epaaaaa a estreia do Milionário teve o melhor resultado da semana da RTP e vos digo que 840 mil espectadores colados a um quizz de cultura geral num sábado à noite na estação pública é sinal de esperança na vidinha", notou numa publicação que fez na sua conta de Instagram. Posteriormente fez referência ao programa que para sempre ficará guardado no seu coração: "Esta quinta faço o meu último 5 para a meia NOITE (até à escrever é esquisito)". Leia Também: 'Quer Quer Ser Milionário' estreia este sábado... com Filomena Cautela