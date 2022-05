Filipe Neto, famoso youtuber brasileiro, voltou a falar sobre o fim da relação com Bruna Gomes, atual participante do 'Big Brother - Desafio Final'.

O criador de conteúdo resolveu responder publicamente às muitas mensagens que recebe diariamente e nas quais é questionado sobre o facto de não ter apagado as fotografias que tem ao lado da ex-namorada.

"Muita gente me pergunta se eu não vou apagar as fotos com a Bruna no meu Insta. Gente… O carinho que sinto pela Bruna vai durar a vida toda. A importância que tivemos um na vida do outro foi absoluta", começou por afirmar.

"Embora o amor de casal tenha acabado, o carinho não. Eu só vou apagar algo se ela me pedir. Fora isso, quem quiser estar comigo hoje tem que saber que a minha história eu não apago só para agradar a alguém", reforçou, por fim.

Importa referir que Bruna Gomes voltou a encontrar o amor ao participar no 'Big Brother Famosos Portugal'. Atualmente a digital influencer namora com Bernardo Sousa.

