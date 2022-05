Depois de vários seguidores falarem sobre a 'ex', Deborah Binhote, Bernardo Sousa decidiu recorrer às stories da sua página de Instagram para colocar um tudo em 'pratos limpos'.

"Desde bem cedo que estou a receber várias mensagens de que a Deborah foi para o barco, isto e aquilo", começou por relatar esta quarta-feira, 11 de maio.

“Nós vivemos durante dois anos e, portanto, é normal que existam estas coisas em comum", acrescentou.

"As coisas estão resolvidas, tal como disse à Bruna no programa. A Deborah trabalha na mesma agência que eu, portanto, parem com esse ódio gratuito. Fica muito feio andarem a distribuir ódio pela Internet. Vivemos na mesma cidade, temos o mesmo grupo de amigos... Parem de fazer isso", destacou de seguida, partilhando também que "assim que a Bruna sair há de conhecer a Deborah e saber de tudo".

"Como é óbvio, falo constantemente com a família da Bruna, portanto, também sabem disso. Parem de inventar histórias mesquinhas e de arranjar confusão onde ela não existe. Deem mais amor em vez de ódio", completou.

