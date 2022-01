Filipa Torrinha Nunes esteve hoje, 28 de janeiro, à conversa com Júlia Pinheiro onde abordou a questão da imagem, bem como as inúmeras críticas e julgamentos de que é alvo por ter adotado um estilo diferente.

"Não acredito nesta glamorização do natural, nem tão pouco do que é formatado. Acredito na glamorização da essência, ou seja, se a Júlia hoje está aqui assim, e essa é a sua vontade, então é essa glamorização, devemos valorizar isso", defendeu.

"A minha vida teria sido muito mais fácil se eu me padronizasse um bocadinho, não tem nada de mal, mas ia contra aquilo que é a minha expressão estética", notou a psicóloga que se tornou conhecida junto do público enquanto comentadora do programa 'Passadeira Vermelha', da SIC Caras.

"O percurso torna-se complicado e perdem-se oportunidades, [mas] ganham-se as chances certas. As chances que temos por sermos nós próprios. Ser eu própria é vestir o que me apetece naquele dia, usar o cabelo que me apetece. Acho que há esse preconceito e juízo um bocadinho errado", nota ainda.

Filipa explica ainda porque os comentários maldosos nas redes sociais já não a prejudicam: "Às vezes é o me desqualificarem enquanto pessoa e profissional. É uma coisa que acontece com muitas mulheres, não só comigo. Ao início magoava, mas há uma frase que eu digo várias vezes que é: 'aquilo que dizem sobre mim diz mais sobre a pessoa que sobre mim'. É o quadro de referências interno daquela pessoa que está a avaliar a outra".

"Para muitas pessoas ainda temos de ter uma imagem que represente credibilidade, que vem ligado a uma imagem estereotipada. Com o tempo as pessoas foram-me ouvindo e foi havendo uma processo de entendimento e aceitação. Tive muitos pacientes por causa do 'Passadeira Vermelha'", completa.

