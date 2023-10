Filipa Torrinha Nunes e o ator Luís Lourenço viveram uma relação amorosa durante cinco anos e meio mas a separação foi tornada pública em janeiro de 2021.

Os dois seguiram, entretanto, as suas vidas e até já assumiram novos romances, embora uma revista cor-de-rosa tenha feito notar que esta paixão ainda não foi totalmente esquecida pela comentadora.

Filipa, ao cruzar-se com esta notícia, decidiu partilhar o título nas stories do Instagram e, indignada, escreveu: "Jovens, introduzo-vos os conceitos de: respeito, carinho e apoio a alguém que fez parte da nossa vida por vários anos. E é só. Não é difícil perceber pois não?".

O elemento do 'Passadeira Vermelha', da SIC, acrescentou ainda: "Esta notícia surgiu na sequência de uma recente emissão do 'Passadeira Vermelha', onde comentei o tema em questão porque estava no alinhamento do programa. O conteúdo do que foi dito em nada está relacionado com este título. Mais respeito".

Ora veja:



© Instagram/Filipa Torrinha Nunes

Importa lembrar que Filipa Torrinha Nunes está atualmente solteira. Luís Lourenço, por outro lado, encontra-se numa relação com a jornalista Ana Patrícia Carvalho.

