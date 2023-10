Filipa Nascimento vive uma fase de grande felicidade. Depois de ter casado com Duarte Gomes, em 2020, e de ter sido mãe pela primeira vez, no ano passado, a atriz prepara-se agora para mudar de casa.

No Instagram, Filipa mostrou-se com a filha ao colo e à porta do que parece ser uma casa ainda em construção.

"A tirar as medidas para ver se a árvore de Natal ainda passa esta porta a tempo! Se tudo correr bem, este ano, o Natal vai ter um sabor diferente", pode ler-se.

Ora veja: