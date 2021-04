O programa 'Estamos em Casa' vai ter como anfitrião mais um artista do elenco da novela 'Amor Amor'. Depois de Renato Godinho, no próximo sábado, 3 de abril, vai ser Filipa Nascimento quem vai apresentar o formato que ocupa as manhãs da SIC.

Uma novidade que foi já destacada nas redes sociais.

"Este sábado a nossa casa vai ter um sabor a Mel. Filipa Nascimento aceita o desafio de encantar e apresentar o próximo programa: 'Estamos em Casa'. Sábado de manhã, na SIC", pode ler-se na publicação que foi feita na página oficial do 'Casa Feliz'.

Recorde-se que na novela a atriz Filipa Nascimento interpreta Mel.

Leia Também: Ator Renato Godinho já tem a chave para o 'Estamos em Casa'