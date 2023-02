Há quase 10 anos, o príncipe William e a princesa Kate Middleton tornaram-se pais pela primeira vez com o nascimento do príncipe George. Entretanto, os príncipes de Gales passaram pela mesma experiência duas vezes: em 2015, com o nascimento da princesa Charlotte, e em 2018, com a vinda ao mundo do pequeno príncipe Louis.

E desde que se mudaram no final do verão do ano passado para uma casa de campo, a Adelaide Cottage em Windsor, que os filhos dos príncipes de Gales têm desfrutado de uma maior liberdade.

No entanto, há uma regra que não é negociável para os pequenos, conforme noticia o The Sun.

"Gritar está absolutamente 'fora dos limites' para as crianças", afirmou uma fonte à publicação.

A quebra da regra dá direito a um "castigo", contudo, em vez de enviarem os filhos para o quarto, William e Kate optam por ter uma conversa com cada um no sofá.

"O filho que se comportou mal é imediatamente retirado do local e tem uma conversa calma com a Kate ou o William. As coisas são explicadas e as consequências relembradas. Eles nunca gritam com os filhos", faz saber a mesma fonte.

