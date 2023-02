Kate Middleton destacou que criar filhos hoje em dia "é difícil". As suas palavras chegam no âmbito do seu novo projeto, 'Shaping Us'.

"Cada família é diferente. As pressões que enfrentamos são todas diferentes, ao mesmo tempo em que aumentamos a importância da primeira infância", disse Kate Middleton ao locutor britânico Roman Kemp numa conversa que foi para o ar esta sexta-feira.

"Não se trata de colocar pressão extra nas famílias. Na verdade, é dizer que precisam de apoio e ajuda para repriorizar a vida familiar, a vida doméstica e tudo o que é necessário para criar os filhos hoje, porque é difícil", acrescentou.

Kate Middleton observou que as crianças são afetadas pelo ambiente em que são criadas e pelo apoio emocional que recebem, mais do que pelos brinquedos ou presentes que lhe fazem chegar.

"As relações num família ou à volta de uma criança são muito importantes", explicou. "O ambiente em que criamos uma criança é tão importante quanto as experiências com as quais nós as envolvemos. Não é sobre o número de brinquedos que eles têm ou o número de viagens que fazemos com elas. É apenas garantir que elas tenham o apoio emocional certo à sua volta", continuou.

De recordar que a princesa de Gales e o príncipe William são pais de três crianças, o príncipe George, de nove anos, a princesa Charlotte, de sete, e o príncipe Louis, de quatro.

