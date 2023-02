Kate Middleton é conhecida pela sua simpatia extrema em eventos públicos. Característica que voltou a estar em destaque esta terça-feira, 31 de janeiro, entre os vários compromissos oficiais que marcaram a agenda da princesa de Gales.

Entre a visita a um mercado em Leeds, no âmbito da campanha Shaping Us, e um outro evento na universidade local, a esposa de William foi abordada por um jovem rapaz que lhe pediu uma selfie.

"Posso tirar uma selfie?", questionou o fã. Kate deu resposta positiva, mas alertou que era preciso que a fotografia fosse tirada "muito rapidamente".

Atrapalhado com as funcionalidades do telefone, o jovem acabou por confidenciar que estava muito nervoso com o momento e foi aí que recebeu uma fofinha reação da princesa. "Por favor, não se preocupe, está tudo bem. Todos nós ficamos nervosos", referiu.

Kate Middleton terminou o encontro dizendo que foi um prazer conhecer o jovem e desejando-lhe tudo de bom para a sua vida.

O momento foi registado em vídeo e partilhado no Twitter do repórter da GB News, Cameron Walker.

