Camilla tornou-se rainha consorte quando o marido, rei Carlos III, assumiu o trono britânico. Mas agora há uma dúvida que se coloca: será que os filhos de Camilla irão receber títulos da realeza?

Segundo a correspondente real Danielle Stacey a resposta é negativa.

“Os enteados do rei Carlos III, Tom e Laura, não irão receber títulos reais uma vez que apenas estão ligados ao soberano por causa do seu casamento com a mãe, Camilla, e não por relações familiares (de sangue)”, esclarece.

“E uma vez que já foi amplamente noticiado que Carlos é a favor da diminuição do núcleo sénior da realeza, é pouco provável que conceda quaisquer títulos aos enteados”, completa.

Recorde-se que Tom Parker Bowles, de 47 anos, e Laura Lopes, de 44, são frutos do anterior casamento de Camilla com Andrew Parker Bowles.

Leia Também: Rei Carlos III deixa Londres após funeral da rainha