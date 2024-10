O filho da rainha Camilla revelou que esta não está no grupo de WhatsApp da família e a razão é no mínimo surpreendente.

Tom Parker-Bowles, filho mais velho da soberana - fruto do anterior casamento com Andrew Parker - revelou que por vezes é difícil entrar em contacto com a mãe. Isto porque esta não lhe atende as chamadas ou responde às mensagens (não estando por isso no WhatsApp da família).

Assim, de maneira a descobrir onde Camilla se encontra, prefere ligar a televisão e ver as notícias.

Tom reconhece ainda que apesar de Camilla ter 77 anos está na fase mais ocupada da sua vida.

"Está a trabalhar mais que nunca, sempre trabalhou. Telefono-lhe, ela não atende, olho para a televisão e [penso] 'está em Jersey'", completou o crítico gastronómico.

