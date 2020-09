O príncipe William e Kate Middleton partilharam, este sábado, na página oficial de Instagram, duas adoráveis fotografias dos filhos, o príncipe George, seis anos, a princesa Charlotte, de cinco, e o príncipe Louis, de dois. Imagens onde todos aparecem na companhia de um amigo muito especial da família: o naturalista britânico David Attenborough.

As fotografias foram captadas nos jardins do palácio de Kensington, David Attenborough, no início da semana passada, depois de William e David terem estado presentes na exibição ao ar livre da próxima longa-metragem de Attenborough, 'A Life On Our Planet'.

Numa das imagens, o duque e a duquesa de Cambridge estão rodeados dos filhos - todos a combinar o look em tons de azul - enquanto desfrutam de um momento com David Attenborough, de quem George é um grande fã.

Embora George pareça estar muito calmo na foto, Charlotte não conseguiu conter a emoção.

A segunda fotografia da família mostra um momento mais privado de William com os seus dois rapazes. Veja tudo na publicação abaixo:

