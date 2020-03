Kate Middleton, o príncipe William e os três filhos passaram o fim de semana mais resguardados escolhendo a casa de campo da família real, em Norfolk, para uns dias de descanso. Ainda que o surto do coronavírus esteja a assombrar a Europa, e o Reino Unido sem exceção, a duquesa arriscou em sair à rua com as crianças e não passou despercebida.

Kate Carter, fundadora da marca Ugly Duckling Creations, relatou que viu os membros da realeza numa superfície comercial e ficou maravilhada com a sua presença.

"[A Kate] é lindíssima, tal como as crianças. Eles são todos muito bem comportados", afirmou à revista Hello.

"Quando me cruzei com eles, estavam a ver roupas. A Charlotte estava a olhar para vestidos, ela é adorável", acrescentou ainda.

Recorde-se que Kate Middleton e William são pais de George, de seis anos, Charlotte, de quatro, e Louis, de um.

