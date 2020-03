Kate Middleton derreteu os fãs ao fazer mais uma revelação sobre os filhos, desta vez sobre o mais novo dos três, o príncipe Louis.

De acordo com a revista People, durante o evento de celebração dos 25 anos do projeto Place2Be, a duquesa de Cambridge deu a conhecer uma das músicas preferidas do bebé de um ano.

O clássico 'Parabéns a você' parece ser uma das melodias que mais alegra o pequeno Louis.

Surpreendido com esta curiosidade?

