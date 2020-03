Kate Middleton e o marido, William, foram duas das presenças mais notadas esta segunda-feira na cerimónia de celebração do Dia da Commonwealth. Tal como Harry, Meghan e os restantes elementos da realeza, os duques de Cambridge desfilaram na entrada da Abadia de Westminster e prenderam a atenção de todos.

Meghan brilhou com um elegante casaco vermelho escuro de Catherine Walker, que já havia usado em 2018.

Ainda no mesmo dia, a esposa de William voltou a dar conta da sua elegância e bom gosto ao surgir com um deslumbrante vestido azul petróleo num jantar de gala que decorreu no palácio de Buckingham.

Veja os dois looks completos na galeria.

Leia Também: Elegância máxima! Meghan Markle no último evento como membro da realeza