Vera Patrício partilhou com os seguidores da sua conta de Instagram uma fotografia que lhe enche o coração de orgulho. No retrato o seu filho, o pequeno Pedro, posa ao lado do filho mais velho de Cristiano Ronaldo, Cristianinho.

"Quem sabe, daqui a uns anos podemos voltar a cantar o hino nacional juntos, a representar a nossa [bandeira] e o enorme orgulho pelo trabalho feito pelos nossos pais durante as suas brilhantes carreiras", afirmou na legenda da publicação.

Recorde-se que Pedro é fruto do relacionamento de Vera com o guarda-redes Rui Patrício.

Leia Também: Georgina Rodríguez diverte-se com amigos em Sevilha. Houve até cantorias