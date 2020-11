Esta quinta-feira, dia 19, os festejos relativos ao Dia Nacional no Mónaco foram diferentes dos habituais. Não houve a habitual saudação do rei Alberto da varanda a grandes aglomerações de pessoas. Quis o destino que surgisse uma pandemia que mudaria todas as regras, no entanto, nem todas as mudanças foram más.

A imprensa internacional destaca neste âmbito a presença dos gémeos Jacques e Gabriella, filhos de Alberto do Mónaco e da princesa Charlene.

Nesta ocasião, os irmãos de cinco anos conquistaram todos os presentes com a sua simpatia e traquinice.

Veja estes momentos na galeria.

Leia Também: Cumplicidade entre filhos de Charlene e Alberto do Mónaco derrete fãs