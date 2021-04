Cláudia Raia recorreu à sua página de Instagram para assinalar o aniversário do filho mais velho, Enzo Celulari, fruto do casamento terminado com Edson Celulari.

Uma data que levou a mãe 'babada' a destacar publicamente uma mensagem que se encheu de elogios ao jovem, que celebra 24 anos esta quinta-feira, 15 de abril.

"Hoje é o aniversário do meu filho amado, a luz da minha vida, meu primogénito. Enzo Celulari, filho que toda mãe gostaria de ter, bom, generoso, divertido, inteligente, estudioso, criativo, companheiro! Eu ficaria 24 horas a falar das suas qualidades e virtudes, que sem dúvida a maior delas é o seu coração e seu propósito nessa vida, que é ajudar o próximo", começou por escrever a atriz brasileira.

"Trabalha o dia inteiro pelo outro, contra a fome, contra o desamparo, contra os maus tratos aos animais e para dar oportunidades aos menos favorecidos. Isso acalenta o meu coração, agradeço imensamente por uma alma tão nobre como a sua ter me escolhido para te gerar e te colocar neste mundo! Meu filho amado, és tão necessário neste mundo de tanta desigualdade, tão especial para a nossa família que cuidas com tanto carinho! Tenho muito orgulho de ti e cada dia pelo homem maravilhoso que te tornaste. Obrigada por existires, feliz volta ao Sol! Amo-te mais que feijoada", completou.

Recorde-se que Cláudia Raia e Edson Celulari são ainda pais de Sophia, de 18 anos.

