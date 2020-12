Diego Maradona continua a dar muito que falar, depois da sua morte, a 25 de novembro. As mais recentes notícias dão conta do facto do corpo do falecido ex-jogador não poder ser cremado até que estejam resolvidas as questões de paternidade. Isto porque uma mulher diz ser filha não reconhecida de Maradona, e por isso é necessário fazer um teste de ADN.

Perante todas as adversidades que possam ocorrer neste processo, há quem esteja a sofrer com a falta de Diego. Falamos do filho mais novo, o pequeno Dieguito Fernando Maradona, de sete anos.

O menino era muito próximo do pai, com quem tinha uma boa e próxima relação, como destaca Mario Baudry, o advogado da criança e de Verónica Ojeda, mãe de Dieguito.

Como conta o canal televisivo espanhol Cuatro, pai e filho conversavam várias vezes por dia e o ex-jogador até ligava pelo FaceTime para ver o menino a dormir.

Mario garante que Verónica e Dieguito não estão a viver uma fase boa e que a morte de El Pibe os afetou muito. "A Verónica vive um momento de tristeza pelo filho. No outro dia, o Dieguito pediu a Verónica para o levar a casa do pai. Ela explicou que a casa fica em Brandsen e que o pai não está aqui, mas sim no céu. O menino respondeu: 'Bem, então vamos à casa do céu que eu quero vê-lo'", contou, referindo que este episódio destaca o quanto o menino sente a falta do pai.

Leia Também: Diego e Paolo homenageados durante entrega de prémios