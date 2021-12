O filho de Craig Charles, Jack, está internado no hospital e a receber oxigénio devido a uma infeção por Covid-19.

Jack, de 33 anos, terá sido levado à pressa para o hospital depois de ter sentido um agravamento dos sintomas provocados pela doença.

A estrela de televisão e DJ, de 57 anos, conversou com o The Times sobre o estado de saúde do filho e mostrou-se esperançoso na sua recuperação: "Ele vai chegar lá", afirmou.

Também Craig Charles esteve infetado com o novo coronavírus em setembro deste ano, acabando por recuperar totalmente semanas depois.

Leia Também: Park So-dam, atriz de 'Parasitas', diagnosticada com cancro