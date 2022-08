O filho de Travis Barker, Landon Barker, partilhou uma fotografia no Instagram onde dava a entender que estava ou tinha estado no hospital, durante o fim de semana.

O jovem, de 18 anos, fruto da relação anterior de Travis com Shanna Moakler, mostrou o seu braço com uma pulseira de hospital, no sábado.

Até à data, Landon não acrescentou mais informações. Por sua vez, Travis e a atual mulher, Kourtney Kardashian, também não comentaram nada publicamente, assim como a namorada do jovem, Charli D'Amelio, relata o Page Six.

© Instagram

De recordar que no início deste mês, adianta o Page Six, Landon revelou que está a lutar contra problemas de saúde mental e ansiedade.

