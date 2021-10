Cláudio Lemos, filho mais velho de Tony Lemos, recorreu às redes sociais para falar sobre os seu primeiros passos no mundo da música.

"No ano passado comprei o meu primeiro teclado MIDI. Ao início, às escondidas do meu pai, mas um dia ele acabou por me ver a mexer nele e surpreendido (mas entusiasmado) perguntou-me o porquê. Dei a desculpa que era para as aulas de sound design na faculdade, mas sabia bem que a razão de o ter comprado era realmente para produzir música. Em específico, uma música para os Santamaria. Mas não lhe disse", começou por contar.

"Tinha medo, medo de não resultar, não ser bom a produzir e não chegar às expectativas do meu pai, então estive meses sem lhe mostrar uma única demo. Mas no fundo ele acreditava em mim (mais do que eu até) e sabia do meu potencial, não fosse o estúdio que me montou no quarto no meu aniversário", acrescentou.

"No dia do aniversário da minha tia, estávamos no carro a chegar ao restaurante e perdi o medo e mostrei-lhe algumas das coisas que andava a fazer. Ela gostou, e convenceu-me a mostrar as demos ao meu pai. Ao jantar, passei-lhe o telefone para ouvir e foram os três minutos mais longos da minha vida. Ele acabou de ouvir, olhou para mim com um sorriso enorme e disse-me: 'És louco! Quero ouvir mais'", recordou.

"E então passei o resto do verão a produzir, e a produzir, porque ainda não estava contente com o que tinha feito, nem sabia se estaria ao nível da visão que tinha para uma música à Santamaria. Ao longo desse verão, também foram muitas as discussões que tive com o meu pai, pois tínhamos ideias muito distintas para o que queríamos que fosse o futuro dos Santamaria. Mas dessas discussões, ele percebia (e sempre soube) que vinha o maior amor que tenho por este projeto, pois além de os acompanhar em estrada desde que nasci, sempre admirei o legado que deixaram na música portuguesa e no potencial que ainda tinham passado mais de 20 anos de carreira", disse.

A publicação de Cláudio Lemos apresenta publicamente a música que mostrou ao pai "no último dia em que esteve com ele". "'Está top! Pede ao Lucas para te ajudar a terminá-la'. E fiz o que ele me pediu. Em novembro, lá estava eu no estúdio com o Lucas a terminar a música", partilhou, revelando depois que vai concorrer ao Festival da Canção juntamente com a prima Maria, filha de Filipa Lemos.

"[...] Digamos que estar em estúdio a ver e ouvir a minha tia a interpretar a música que eu fiz é algo que nunca vou esquecer. Espero que estejas orgulhoso. Não espero, sei! Sei que estás orgulhoso em mim por ter terminado o curso, por ter terminado o que me pediste, por ter começado a produzir, e pelo facto de eu e a Maria estarmos a submeter uma música nossa ao Festival da Canção", destacou.

"Sei que estás orgulhoso do Gonçalo, pela pessoa que ele é, pela dedicação e garra que tem em tudo o que faz, e principalmente pelos homens que nos vamos tornar por tua causa. Sei que estás orgulhoso em nós, por continuarmos este projeto que será sempre o teu legado, por termos terminado o álbum, e pelo concerto que demos no Super Bock Arena. Foi tudo por ti e para ti! E irá continuar a ser e vais estar orgulhoso desta caminhada que não pode parar, nunca", pode ainda ler-se na mesma publicação.

Recorde-se que Tony Lemos, dos Santamaria, deixou três filhos, Alice (que nasceu após a morte do músico, fruto da relação com Marta Silva) e dois rapazes, de 16 e 22 anos, de um anterior relacionamento.

