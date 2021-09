Esta quarta-feira, 1 de setembro, foi para muitas crianças o primeiro dia do novo ano letivo. Em casa de Sofia Arruda seria também, mas o filho da atriz recusou-se a ir à escola.

O pequeno Xavier, de dois anos, não quis marcar presença no arranque do ano escolar e acabou mesmo por não ir, como a atriz explicou numa publicação nas redes sociais.

"Todo um argumento para não ir ao primeiro dia de escola e não foi mesmo porque a mãe é um coração mole e, por acaso, hoje está de folga", contou na legenda de uma série de fotos do filho.

Pela caixa de comentários, muitos seguidores mostraram-se derretidos com a ternura do menino e comentaram também que este está cada vez mais parecido com a mãe.

Leia Também: Livre da Covid-19, Sofia Arruda recebida com amor em gravações de novela