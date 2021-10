Sofia Arruda passou uma noite agitada por causa do filho, Xavier, de dois anos. Na sua página de Instagram, a atriz falou sobre este momento, referindo que conseguiu ficar com o menino em casa esta quarta-feira.

"Depois de uma noite em branco com o Xavier cheio de tosse e com uma birra nunca antes vista (sem chucha é tudo mais difícil, mas aguentamos firmes). Hoje tive a sorte de não ir gravar e posso ficar com ele em casa", escreveu na rede social, revelando depois que o menino vai viajar de avião pela primeira vez.

"Precisamos de energia boa para as melhoras rápidas. Até porque queremos levar o Xavier a andar de avião este fim de semana pela primeira vez", rematou.

Recorde-se que o menino é fruto do casamento de Sofia Arruda com David Amaro.

