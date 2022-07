O filho de Reese Witherspoon e Ryan Phillippe está prestes a estrear-se como ator. Deacon Phillippe, atualmente com 18 anos, fará parte da terceira temporada da série da Netflix 'Never Have I Ever'.

O filho de Reese e Ryan dará vida a um jovem chamado Parker, participando apenas em alguns episódios, adianta o Page Six.

Deacon, que terminou recentemente o secundário, não é o único filho em comum entre o ex-casal de atores. Reese Witherspoon e Ryan Phillippe são ainda pais de Ava, de 22 anos. O casamento entre ambos termino em 2006.

A atriz é ainda mãe de Tennessee James Toth, o seu filho mais novo, de nove anos, fruto da relação atual com Jim Toth.

