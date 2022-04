Reese Witherspoon partilhou o que come todos os dias. A atriz, de 46 anos, é dona de uma silhueta invejável, algo resultante de uma dieta saudável.

A estrela de 'The Morning Show' mostrou o seu pequeno almoço durante uma viagem a Washington DC. No seu prato surgiram duas tostas de abacate com ovos escalfados por cima.

Para beber, a estrela de Hollywood optou por um cappuccino.

Outros dos alimentos que Reese normalmente consume é salada kale com lentilhas ou frango grelhado.

