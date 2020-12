O filho mais velho de Pedro Lima, João Francisco, recorreu ao Instagram para destacar que "deu mais um passo no caminho para a sensibilização da saúde mental" com a ajuda da marca Ivory Lisbon, que apoia causas solidárias.

"Pedi ao Henrique Prata Ribeiro, médico psiquiatra e meu amigo, que me desse a conhecer algumas realidades inerentes a este tema. Faço questão de as partilhar convosco", começou por escrever, este sábado, 12 de dezembro, destacando de seguida:

"DEPRESSÃO. ANSIEDADE. DEMÊNCIA. São palavras, não mordem, podemos dizê-las. Mas são também doenças, e estas sim magoam, destroem, matam. Não são fraqueza ou personalidade. Temos de as reconhecer para as podermos combater. Sem estigmas, sem vergonhas e sem tabus. As mensagens serão simples e curtas, mas espero que façam a diferença. #1- A depressão na sociedade. Está previsto que no ano de 2030 as Perturbações Depressivas passem a ser a primeira causa de carga de doença a nível mundial, sendo que já o são nos países desenvolvidos, segundo estudo da OMS".

Se estiver a sofrer com alguma doença mental, tiver pensamentos auto-destrutivos ou simplesmente necessitar de falar com alguém, deverá consultar um psiquiatra, psicólogo ou clínico geral. Poderá ainda contactar uma destas entidades:

SOS Voz Amiga (entre as 16h e as 24h) - 213 544 545

Conversa Amiga (entre as 15h e as 22h) - 808 237 327 (Número gratuito) e 210 027 159

SOS Estudante (entre as 20h e a 1h) - 239 484 020

Telefone da Esperança (entre as 20h e as 23h) - 222 080 707

Telefone da Amizade (entre as 16h e as 23h) – 228 323 535