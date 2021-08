Guillaume Lalung fez uma publicação especial na sua conta de Instagram. O namorado de Rita Pereira partilhou uma série de fotografias do seu filho Luan, fruto de um anterior relacionamento, uma vez que o jovem adolescente completa hoje, 24 de agosto, mais um ano de vida.

"Feliz aniversário para o meu amor Luan. Também te amo mais do que Call of Duty", escreveu na legenda da publicação, referindo-se a uma brincadeira que também fez com Rita Pereira esta semana.

Recorde-se que Guillaume e Rita têm um filho em comum, o pequeno Lonô, de três anos.

Veja as fotografias do irmão mais velho, Luan, na galeria.

