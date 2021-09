O filho de Michael Jordan, Jeffrey, está a ser acusado de agredir funcionários de um hospital no Arizona, na noite de sexta-feira, onde estava a ser tratado depois de ter sofrido uma queda num bar, relata o TMZ Sports.

Jeffrey estava num bar em Scottsdale quando "caiu e bateu com a cabeça", de acordo com as autoridades. Dizem que ficou agressivo com os seguranças que estavam a tentar ajudá-lo a ir para fora do estabelecimento para receber tratamento médico.

A polícia foi chamada ao local e depois dos funcionários do bar terem sido ouvidos, consideraram que o incidente "de natureza médica" não se trataria de um ato criminoso. Foi também chamada uma ambulância para levar Jeffrey para o hospital.

E foi depois de chegar à unidade hospitalar que as coisas mudaram. Jeffrey foi acusado de agredir um funcionário do hospital enquanto estava a ser tratado por causa do ferimento que sofreu no bar.

Fontes próximas de Jeffrey alegam que o mesmo ficou confuso e desorientado após a queda.

O filho de Michael Jordan não foi detido e a polícia disse que o caso será analisado.

