Marcus Jordan, filho do ex-jogador de basquetebol Michael Jordan, foi detido na passada segunda-feira, 3 de fevereiro, em Orlando, nos Estados Unidos da América.

De acordo com o TMZ, o jovem de 34 anos foi acusado de conduzir alcoolizado, posse de cocaína e de ter resistido à prisão.

Marcus, também ele antigo jogador de basquetebol já foi, entretanto, libertado.

O nome do filho de Michael Jordan é recorrente na imprensa e tudo devido ao seu passado amoroso. Marcus teve uma relação com Larsa Pippen, antiga companheira de Scottie Pippen, colega do seu pai nos Chicago Bulls.