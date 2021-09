Helen Hunt está a processar o serviço de limousines responsável pelo veículo em que viajava quando sofreu um grave acidente no dia 16 de outubro de 2019.

De acordo com os documentos judiciais obtidos pela People, a atriz, de 58 anos, entrou com uma queixa através do seu advogado, esta quarta-feira, contra a BLS Limousine Service de Los Angeles.

Helen Hunt está contra a BLS, citando "danos pessoais, perda de salário, despesas hospitalares e médicas", entre outros danos. Na queixa alega também que "os atos dos réus foram negligentes".

Contactada pela revista, esta sexta-feira, a BLS Limousine Company disse que não tinha nenhum comentário a fazer sobre o assunto.

