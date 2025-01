Sean 'Diddy' Combs entrou com um processo de difamação de cerca de 50 milhões de euros contra Courtney Burgess, o seu advogado, Ariel Mitchell, e a Nextstar Media Group, empresa que controla a rede de televisão NewsNation.

Os advogados de Combs entraram com o processo no Distrito Sul de Nova Iorque na quarta-feira, 22 de janeiro, alegando que os réus criaram deliberadamente as falsas alegações sobre o música para fins financeiros, e que a NewsNation transmitiu as informações sem conduzir a devida diligência.

A queixa diz que essas ações causaram danos económicos e de reputação a Combs, bem como mancharam o seu direito a um julgamento justo com um júri imparcial.

Courtney Burgess alegou ter vídeos de Combs "envolvido em agressões sexuais com celebridades e menores". Burgess e o seu advogado terão depois divulgado estas imagens em vários meios de comunicação, incluindo a NewsNation, pode ler-se no processo.

Os advogados de Diddy afirmou que, como os supostos vídeos não existem, as declarações de Mitchell e Burgess de que os tinham "são declarações imprudentemente falsas".

Recorde-se que Sean 'Diddy' Combs está preso desde 16 de setembro em Nova Iorque, tendo-lhe sido negada a fiança por três vezes. O magnata da música está a aguardar julgamento por tráfico sexual, violação, associação ilícita e promoção da prostituição.

