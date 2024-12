Mais uma acusação contra Sean 'Diddy' Combs. Desta vez, trata-se de uma mulher que alega ter sido 'atraída' para uma das 'White Partys' do rapper através de um concurso realizado por uma estação de rádio. Na festa, que decorreu em 2006, Latroya Grayson terá sido drogada e abusada sexualmente por Diddy.

No ano supra referido, Grayson concorreu a um prémio para ganhar umas "férias para duas pessoas, com todas as despesas pagas, na cidade de Nova Iorque". Além disso, teriam autorização para comparecer a uma 'White Party' organizada por Sean 'Diddy' Combs. O concurso estava a ser promovido pela estação de rádio KKJamz 105.3.

Tendo sido a vencedora do prémio, a mulher viajou com a sua irmã de Oklahoma até Nova Iorque para comparecer no evento que, mais tarde, mudou o tema para 'Black Party'.

Depois de esperar 45 minutos para entrar na festa juntamente com os outros vencedores do concurso, Grayson foi autorizada a entrar, mas acabou por ser separada da irmã.

Já dentro do espaço, a mulher que tinha 23 anos na altura, afirma ter conhecido várias celebridades e que não havia nenhum bar no local. Ao invés disso, de acordo com o processo, os empregados ofereciam "bebidas pré-preparadas" aos convidados.

Depois de consumir pelo menos duas dessas bebidas, Grayson alega ter "começado a sentir-se mal". Acabou por ficar inconsciente e acordou no Saint Vincent's Medical Center de Nova Iorque, "sem nenhuma memória do que tinha acontecido".

De acordo com a denúncia, Grayson acordou sem a sua roupa interior e sem sapatos, enquanto que a sua camisa estava rasgada.

A vítima alega que os seus órgãos genitais "estiveram doridos durante uma semana". Na altura, acreditou ter tido uma relação sexual violenta da qual não se lembrava. Porém, segundo consta no processo, "não procurou tratamento médico nem relatou o incidente à polícia por medo".

Grayson afirma que, mais tarde, recebeu uma chamada de uma mulher desconhecida, sendo que o indicativo telefónico correspondia ao de Nova Iorque. Na chamada, foi, supostamente, "aconselhada a ficar calada", uma vez que "denunciar a agressão seria inútil, porque Combs era uma celebridade".

A alegada vítima está a processar o magnata da música, assim como todos os outros que ela alega terem estado envolvidos no evento.

Entre eles, encontra-se a Bad Boy Entertainment Holdings, fundada por Combs; a Atlantic Records, que, segundo ela, facilitou o evento; Mike Savas, um promotor da Atlantic na época; a Delta Airlines, que a levou para Nova Iorque; a KKJamz 105.3, a estação de rádio que organizou o concurso; e o Roger Smith Hotel, onde ela esteve hospedada.

O processo inclui fotos de Latroya Grayson na festa, juntamente com registos hospitalares.

Recorde-se que Sean 'Diddy' Combs está atualmente atrás das grades no Metropolitan Detention Center de Brooklyn e enfrenta acusações de extorsão, tráfico sexual e outros delitos. O rapper declarou-se inocente e o seu julgamento está marcado para o dia 5 de maio de 2025.

