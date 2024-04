"Viemos ver o pai". Foi com estas palavras que Maria Botelho Moniz legendou as fotografias que publicou na sua página de Instagram, onde mostra que levou o filho, Vicente, a uma corrida do piloto Pedro Bianchi Prata.

Por sua vez, o papá 'babado' também destacou este momento especial na sua página de Instagram e mostrou-se radiante.

"É único chegar ao final e ter a nossa família à espera. Hoje foi um dia difícil... e tive de subir o ritmo para conseguir subir ao pódio. Foi a primeira corrida que o Vicente veio ver, e poder subir ao pódio de uma corrida do mundial com ele presente é único", escreveu Pedro Bianchi Prata. "Obrigado Maria Botelho Moniz por estares aqui", rematou.

