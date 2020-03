Esta quarta-feira, 11 de março, é um dia muito especial para Manuel Melo. Foi neste dia, no ano passado, que o ator foi pai pela primeira vez, do pequeno Martim.

Na sua página oficial do Instagram, Manuel começou por assinalar a data com a partilha de uma fotografia do menino ao lado de uma carinhosa mensagem.

"Um ano! De descoberta, e que venha essa vida completa e cheia de alegria que muda a vida de todos à tua volta, completamente rendido a ti", escreveu o pai 'babado'.

Neste dia especial, reunimos algumas fotografias do menino.

Leia Também: "Obrigado por existires". Filha de Pedro Ribeiro e Rita Rugeroni faz anos